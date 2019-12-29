Каждый родитель хочет видеть своего ребенка, здоровым, веселым и полным энергии, именно такой результат обещает реклама витаминных препаратов. Поэтому большинство родителей рассматривает такой вариант укрепления детского здоровья, и обращаются к педиатру за рецептом. Давать витамины без рекомендации специалиста не стоит, ведь без должного опыта можно подобрать не подходящий комплекс, какие витамины лучше принимать вашему ребенку вы узнаете в этой статье.
Когда детям нужны витамины
Витамины поступают в организм человека вместе с едой, поэтому важно сбалансировать детский рацион, в котором должны быть не только овощи и фрукты, но и продукты из мяса и рыбы. Большинство детей не нуждаются в круглогодичном приеме витаминов, исключение составляет зимний период, когда ощущается недостаток солнца и фруктов, тогда в профилактических целях принимают мультивитаминные комплексы с содержанием элементов В, А, Е, D, С и железа.
Некоторым детям рекомендовано принимать витамины, чтобы получить необходимые для полноценного роста вещества, их можно разделить на следующие группы:
- Малоежки и дети, готовые кушать только ограниченное количество продуктов. Такого ребенка не заставишь съесть полезную кашу, богатую витаминами печень или овощное пюре.
- Дети, которые по состоянию здоровья должны соблюдать строгую диету или принимать медикаменты, снижающие усвояемость витамин.
- Младенцы, рожденные в осенний или зимний период, находящиеся на грудном вскармливании. Дети с хроническим недобором массы тела.
Также витамины нужны детям с анемией, с проблемной кожей и воспалением слизистых. Обязателен прием препаратов детям со слабым иммунитетом, с частыми судорогами, с повышенной нервной возбудимостью и ломкостью костей.
Особенности приема витаминов
Выбирать лечебный комплекс стоит аккуратно, обращают внимание на следующее:
- Дефицит каких витамин испытывает ребенок, в этом вопросе родителям должен помочь педиатр.
- Возраст ребенка.
- Форма препарата – сироп, драже, жевательные таблетки или капсулы.
Витамины лучше усваиваются после утреннего или обеденного приема пищи. Строго соблюдают дозировку, избыток витамин угнетающе действует на детский организм.