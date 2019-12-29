Каждый родитель хочет видеть своего ребенка, здоровым, веселым и полным энергии, именно такой результат обещает реклама витаминных препаратов. Поэтому большинство родителей рассматривает такой вариант укрепления детского здоровья, и обращаются к педиатру за рецептом. Давать витамины без рекомендации специалиста не стоит, ведь без должного опыта можно подобрать не подходящий комплекс, какие витамины лучше принимать вашему ребенку вы узнаете в этой статье.

Когда детям нужны витамины

Витамины поступают в организм человека вместе с едой, поэтому важно сбалансировать детский рацион, в котором должны быть не только овощи и фрукты, но и продукты из мяса и рыбы. Большинство детей не нуждаются в круглогодичном приеме витаминов, исключение составляет зимний период, когда ощущается недостаток солнца и фруктов, тогда в профилактических целях принимают мультивитаминные комплексы с содержанием элементов В, А, Е, D, С и железа.

Некоторым детям рекомендовано принимать витамины, чтобы получить необходимые для полноценного роста вещества, их можно разделить на следующие группы:

Малоежки и дети, готовые кушать только ограниченное количество продуктов. Такого ребенка не заставишь съесть полезную кашу, богатую витаминами печень или овощное пюре.

Дети, которые по состоянию здоровья должны соблюдать строгую диету или принимать медикаменты, снижающие усвояемость витамин.

Младенцы, рожденные в осенний или зимний период, находящиеся на грудном вскармливании. Дети с хроническим недобором массы тела.

Также витамины нужны детям с анемией, с проблемной кожей и воспалением слизистых. Обязателен прием препаратов детям со слабым иммунитетом, с частыми судорогами, с повышенной нервной возбудимостью и ломкостью костей.

Особенности приема витаминов

Выбирать лечебный комплекс стоит аккуратно, обращают внимание на следующее:

Дефицит каких витамин испытывает ребенок, в этом вопросе родителям должен помочь педиатр.

Возраст ребенка.

Форма препарата – сироп, драже, жевательные таблетки или капсулы.

Витамины лучше усваиваются после утреннего или обеденного приема пищи. Строго соблюдают дозировку, избыток витамин угнетающе действует на детский организм.